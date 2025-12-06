Hakan Çalhanoğlu attı: Inter evinde farka gitti!

Serie A'da 2025/26 sezonunun 14. haftasında Inter ile Como, karşı karşıya geldi. Inter, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında farka gitti.

Inter, maçın 11. dakikasında Lautora Martinez'in golüyle öne geçti ve ilk devre, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Inter, Marcus Thuram'la farkı ikiye çıkardı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 80. dakikasında takımının üçüncü golünü attı. Cristian Chivu'nun ekibinde Carlos Augusto, 86'da ağları havalandırdı ve skoru belirledi.

Inter bu sonuçla puanını 30'a yükseltip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Como ise bu yenilgiyle 24 puanda kaldı.