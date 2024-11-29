Cristiano Ronaldo attı Al Nassr kazandı!
Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Al Nassr, sahasında Damac FC'yi Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta karşılaşmasında Al Nassr, Damac FC'yi konuk etti. Al Awal Park at King Saud Unıversity Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17'de penaltıdan ve 79'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Mücadelenin 56. dakikasında Abdelkader Bedrane, kırmızı kart gördü.
Ronaldo, Damac FC karşısında attığı iki golle kariyerinde 915 gole ulaştı. Yakın zamanda adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaş oyuncusu Anderson Talisca, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 62. dakikada Angelo'nun yerine oyuna girdi.
Eski Beşiktaş futbolcusu Kevin N'Koudou mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Al Nassr, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Damac FC, 14 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Ittihad deplasmanına gidecek. Damac FC, Al Fayha'yı konuk edecek.
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