Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota paylaşımı: 'Daha yeni evlenmiştin...'

Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin geçirdikleri trafik kazasının ardından çıkan yangında ölmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanından Jota ve kardeşi için taziye mesajları paylaşılırken Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Cristiano Ronaldo da duygusal bir açıklama yaptı.

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç mantıklı değil. Kısa süre önce milli takımdaydık, daha yeni evlenmiştin... Biliyorum, her zaman yine ailenin yanında olacaksın. Huzur içinde uyuyun Diogo ve André. Sizi çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diogo Jota henüz 22 Haziran'da Rute Cardoso ile evlenmişti. Çiftin üç çocuğu vardı.







