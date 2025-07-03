Trafik kazası geçirdi: Liverpool forması giyen Diogo Jota hayatını kaybetti!

Futbol dünyası Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'dan gelen haberle sarsıldı.





Marca'da yer alan habere göre, Portekizli futbolcu, Zamora eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.





Kazada Jota'nın 26 yaşındaki futbolcu kardeşi André'nin de araçta bulunduğu ve onun da yaşamını yitirdiği belirtildi.





Jota ve kardeşinin seyahat ettiği aracın yoldan çıkarak alev aldığı, daha sonra ise yangının aracın etrafındaki alana yayıldığı aktarıldı. İkilinin trafik kazası sonrası meydana gelen yangında hayatını kaybettiği belirtildi.



