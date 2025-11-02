Cristiano Ronaldo'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 17:40:00
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr forması giyen 40 yaşındaki Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Feiha ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Al Nassr kazandı ve ben de iki gol attım, bu her zaman önemlidir" dedi.

"BACAKLARIM İZİN VERDİĞİ SÜRECE..."

Geleceğiyle ilgili mesaj veren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, "Her zaman uzun ömürlülüğün ancak tutkuyla elde edilebileceğini söylerim ve ben hala o tutkuyu hissediyorum. Gol atsam da atmasam da bu benim hayatım! Her zaman böyle oldu. 23 ya da 24 yıldır futbol oynuyorum ve bu benim hayatım. Bu yüzden bacaklarım izin verdiği sürece devam etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Al Nassr forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Portekizli yıldız, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

