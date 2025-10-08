Yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo, imzaladığı yeni sözleşmenin ardından tarihe geçti.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra 2023’te Al Nassr’a imza atan Ronaldo, yazın kontratını 2 yıl daha uzatmıştı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekizli yıldızın yeni sözleşmesinin değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtilmişti. Spor tarihinin en çok kazanan isimlerinden Ronaldo, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Bloomberg’in haberine göre Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yıldız futbolcu, futbol dışında imzaladığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da önemli bir gelir elde etmişti. Ronaldo, kariyeri boyunca Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr takımlarının formalarını giydi.

RONALDO'DAN EMEKLİLİK YANITI

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu’nun düzenlediği bir etkinlikte “Prestij Ödülü”nü kazanan Ronaldo, henüz emekliliği düşünmediğini belirtti.

Gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmek istediğini belirten Portekizli yıldız, “Bugünü maç maç düşünmeliyiz. Elbette hedefimiz Dünya Kupası'na gidip kazanmak ancak her şeyi aşama aşama ele almalıyız. Şimdi önümüzde iki maçımız var. Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve evimizde oynadığımızda çok güçlü olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Kazandığı ödül ve kariyeriyle ilgili Ronaldo, “Bu, kariyerin sonunda verilen bir ödül değil. Bunu yıllarca süren çabanın, özverinin ve hırsın bir takdiri olarak görüyorum. Kazanmayı, genç nesillere yardım etmeyi seviyorum ve onlar da seviyemi korumama ve yarışmaya devam etmeme yardımcı oluyorlar. Beni heyecanlandıran şey bu, gençlerle yarışmak. Hala buna tutkum var” ifadelerini kullandı.

Ronaldo emekliliğiyle ilgili ayrıca şunları söyledi:

“İnsanlar, özellikle de ailem, 'Artık durmanın zamanı geldi. Her şeyi yaptın. Neden bin gol atmak istiyorsun?' diyor. Ama sanmıyorum. Hala iyi şeyler yaptığımı, kulübüme ve milli takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum, neden devam etmeyeyim ki? Önümde daha fazla yıl olmadığını biliyorum ama elimdeki birkaç yılın tadını sonuna kadar çıkarmaya çalışıyorum.”