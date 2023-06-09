Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:03
Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan'da futbol kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, henüz emekli olmayı düşünmediğini açıkladı. 

Goal'ün derlediği habere göre, Al Nassr formasıyla bu sezon 19 maçta boy gösteren 38 yaşındaki Portekizli yıldız, en az 2-3 yıl daha futbol oynamak istediğini belirtti. 

KULÜP SATIN ALACAK

Ronaldo, gelecekte ise bir futbol kulübü satın almayı planladığını ifade etti. 

Gazetecilere konuşan deneyimli futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum. En az 2-3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Gelecekte ise takım sahibi olmak istiyorum" dedi. 

Suudi Pro Lig'de 14 gol atan Ronaldo, Al Nassr'ın tüm kulvarlardaki maçlarında toplamda 14 gol attı ve 2 asist yaptı.


al nassr cristiano ronaldo Emekli Futbolcu Suudi Arabistan

İlgili Haberler

PSG şampiyon oldu: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

PSG şampiyon oldu: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!
Cristiano Ronaldolu Al Nassr sezonu ikinci tamamladı

Cristiano Ronaldolu Al Nassr sezonu ikinci tamamladı
Cristiano Ronaldo gol sevincinde secde etti

Cristiano Ronaldo gol sevincinde secde etti

En Çok Okunan Haberler