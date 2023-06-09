Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo emekli olacağı yaşı açıkladı.
Suudi Arabistan'da futbol kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, henüz emekli olmayı düşünmediğini açıkladı.
Goal'ün derlediği habere göre, Al Nassr formasıyla bu sezon 19 maçta boy gösteren 38 yaşındaki Portekizli yıldız, en az 2-3 yıl daha futbol oynamak istediğini belirtti.
KULÜP SATIN ALACAK
Ronaldo, gelecekte ise bir futbol kulübü satın almayı planladığını ifade etti.
Gazetecilere konuşan deneyimli futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum. En az 2-3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Gelecekte ise takım sahibi olmak istiyorum" dedi.
Suudi Pro Lig'de 14 gol atan Ronaldo, Al Nassr'ın tüm kulvarlardaki maçlarında toplamda 14 gol attı ve 2 asist yaptı.
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