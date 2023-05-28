PSG şampiyon oldu: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:42

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Stade de la Meinau'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. PSG'nin golü 59. dakikada Lionel Messi'den geldi. Strasbourg'un golünü 79. dakikada Kevin Gameiro attı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

LENS KAZANDI AMA ŞAMPİYON PSG OLDU

Lens sahasında AC Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti ve PSG'nin yenilmesini bekledi. Ancak PSG, en yakın rakibi Lens'in 4 puan önünde ligi şampiyon tamamladı.

Paris Saint-Germain bu sonuçla Saint-Etienne'i geçerek 11 kez ile en çok şampiyon olan takım unvanını ele geçirdi. Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

MESSI, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Lionel Messi, kariyerindeki 43. kupayı kazanarak Daniel Alves'e ait olan en çok kupa kazanan futbolcu rekoruna ortak oldu.

STRASBOURG LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

PSG ligi 85 puanla zirveye yerleşirken, Strasbourg 40 puanla ligde kalmayı garantiledi.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Clermont'u ağırlayacak. Strasbourg ise Lorient deplasmanına gidecek.