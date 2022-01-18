Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

18 Ocak 2022 Salı, 16:59

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen “The Best” ödül töreninde FIFA Özel Ödülü’ne layık görülen ve bu sebeple bir konuşma gerçekleştiren Cristiano Ronaldo, 4-5 yıl daha oynamayı umduğunu söyledi.

Portekiz milli takımında oynadığı 184 karşılaşmada bulduğu 115 gol ile milli takımlarda en çok gol atma rekorunu kıran Ronaldo, FIFA tarafından özel olarak ödüle layık görüldü.



Ödülü teslim aldığı gecede bir konuşma gerçekleştiren yıldız oyuncu rekoru kırdığı için çok gururlu olduğunu söyledi.



Futbola duyduğu tutkunun devam ettiğini dile getiren Ronaldo, “Bu oyuna tutkuyla bağlıyım. Sahaya çıktığım zaman, antrenmanda bile eğlenebiliyorum. Yakında 37 yaşında olacağım fakat buna rağmen hala motive olabiliyorum” dedi.



Ronaldo, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu vurgularken 18 yaşından beri çok çalıştığını ve bu çalışma temposuna devam ettiğini belirtti.



Sahadaki geleceği hakkında da konuşan yıldız oyuncu, “İnsanlar bana bazen daha ne kadar süre oynayabileceğimi soruyor. Ben de onlara umarım 4-5 yıl kadar daha oynayabilirim diye cevap veriyorum” ifadelerini kullandı.

