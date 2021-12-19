Ronaldo ikinci takımını satın aldı
Femomen lakaplı Brezilyalı eski golcü Ronaldo, gençliğinde top koşturduğu Brezilya Ligi takımı Cruzeiro kulübünü satın aldı.
Brezilyalı 'El Fenomeno' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima kariyesine başladığı kulüp olan Cruzeiro'yu satın aldı. Yıldız ismin kulüp için 70 milyon dolar ödediği açıklandı.
Ronaldo, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Brezilya'da taraftarlara ait olan futbol kulüpleri bir kaç ay öncesine yatırımcılar tarafından satın alınamıyordu.
Ronaldo, Twitter'da mavi bir kalp ve Cruzeiro'nun maskotu olan bir tilki paylaştı. Kariyeri boyunca 3 kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Ronaldo Nazario,1990'lı yıllarda Cruzeiro'da dikkatleri üzerine çektikten sonra Dünya çapında üne kavuşmuştu. Futbolculuk döneminde Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan gibi kulüplerde top koşturmuştu.
Brezilyalı sambacı futbolculuk döneminde 452 maçta 295 gol atmıştı
Ayrıca Ronaldo 2018 yılında da İspanyol Kulübü Real Valladolid'in de yüzde 51 hissesini satın almıştı.
Video Haberler
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Stokçu istasyonlara ağır para cezası
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'den İYİ Parti'ye akın
- İşte en çok vaka artışı olan 9 il
- Kars-Erzurum kara yolunda kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı