Cristiano Ronaldo için flaş iddia: Chelsea'ye gitmeye sıcak yaklaşıyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:32

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a ayrılmak istediğini bildiren Cristiano Ronaldo için bir iddia ortaya atıldı.Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar'ın sezon açılışına katılmayınca ayrılmak istediği iddiaları güçlenirken, İngiliz basını da yıldız oyuncunun ailevi sebeplerini bahane ettiğini yazmıştı.

ESPN'de yer alan haberde, Ronaldo'nun Chelsea'ye sıcak baktığı ve düşüncesinin Londra devine iletildiği, ancak Chelsea'nin resmi bir teklif yapma konusunda henüz kararını vermediği belirtildi.

37 yaşındaki yıldızın transfer için önünde çok fazla ihtimal olmadığının altı çizilirken, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Boehly'nin, kariyerinin son aşamasında olsa bile Ronaldo gibi ikonik bir futbolcuya imza attırma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da geçen sezonu 24 gol 3 asistle tamamladı.