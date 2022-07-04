Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir’i kadrosuna kattığını duyurdu

Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK'dan Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:20
Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir’i kadrosuna kattığını duyurdu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Muhammet Demir ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir’i renklerimize bağladık" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 32 maçta süre alan Muhammet Demir, 6 gol attı.

Konyaspor daha önce Konrad Michalak, Domagoj Pavicic, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Bruno Paz ve Robert Muric'i kadrosuna katmıştı.


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