Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya veriyor!
Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, Arabistan'da yaşadığı için Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı.
Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evi için kiralık ilanı verdi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ronaldo 4,8 milyon sterlin değerindeki lüks ev için aylık 8 bin 800 sterlin (Yaklaşık 220 bin TL) kira ücreti istiyor.
Ronaldo'nun Madrid'deki büyük evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor.
Öte yandan koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda lüks arabasıyla Madrid sokaklarını turlayan ve büyük ilgi gören Portekizli yıldızın Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti.
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