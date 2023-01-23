Cristiano Ronaldo oynadı, Al Nassr kazandı
Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ilk resmi maçına Al Ittifak karşısında çıktı. Al Nassr karşılaşmadan Talisca'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 14. haftasında Al Nassr ile Al Ittifak karşı karşıya geldi.
Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun da, ilk resmi maçına çıktığı karşılaşmayı Al Nassr 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Anderson Talisca attı.
Al Ittifak'ta, Fenerbahçe'den transfer edilen Marcel Tisserand, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Al Nassr, ligdeki puanını 33'e yükseldi. Al Ittifak 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Ittifak, Al Adalah'ı konuk edecek.
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