Cristiano Ronaldo: 'Rekor değil, sadece kazanmak önemli'
Cristiano Ronaldo, Gana galibiyeti ve kırdığı rekorla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Süper yıldız karşılaşma sonunda hem Dünya Kupası'na galibiyetle başladıkları hem de rekor kırması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve "Beşinci Dünya Kupamda çok güzel bir galibiyet aldık. Kazanmak çok önemliydi, ilk maçımızı kazanarak turnuvaya başlamak istiyorduk. Benim attığım gol değil takımımın kazanması önemliydi." sözlerini kullandı.
Cristiano Ronaldo 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmesiyle ilgili ise, "Rekor benim için bir gurur kaynağı. İyi oynadık ve kazandık, bundan daha önemli başka bir şey yok" diye konuştu.
Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda forma giydi ve bu turnuvaların hepsinde gol atan ilk futbolcu olarak bir rekor daha kırdı.
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