Cristiano Ronaldo şov yaptı: Al Nassr gol oldu yağdı!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Wehda'yı 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:03
Cristiano Ronaldo şov yaptı: Al Nassr gol oldu yağdı!
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Suudi Arabistan Ligi 30. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Wehda ile karşılaştı. Al Awal Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 5, 12 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 18. dakikada Otavio, 45. dakikada Sadio Mane ve 88. dakikada Al Fatil kaydetti.

RONALDO'DAN KARİYER SAYISI

39 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo, kariyerinin 66. hat-trick'ini yaptı. Ronaldo ayrıca bu sezon 32. golünü kaydetti. Bununla birlikte Al Nassr'daki 60. golüne ulaştı.

Al Nassr bu sonuçla puanını 74'e çıkardı. Bir maçı eksik olan lider Al Hilal'in 9 puan gerisinde olan Al Nassr'ın şampiyonluk şansı zor görünüyor. Al Wehda ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Akhdoud ile oynayacak. Al Wehda ise Al Khaleej'e konuk olacak.


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