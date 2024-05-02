Cristiano Ronaldo yıldızlaştı: Al Nassr finale çıktı!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al Khaleej'i 3-1 yenerek finale yükseldi.
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al Nassr sahasında konuk ettiği Al Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
JORGE JESUS'UN RAKİBİ OLDU
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 57. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 37. dakika penaltıdan Sadio Mane, Al Khaleej'in golünü 82. dakikada Fwaz Altryes kaydetti.
Al Nassr finalde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşılaşacak.
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