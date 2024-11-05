Cristiano Ronaldo ve Taslica ile Al-Nassr farka koştu!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:34

Güncelleme: 05.11.2024 - 23:34

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Al-Nassr, sahasında Al-Ain ile karşılaştı. Mücadeleyi Al-Nassr 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Anderson Talisca, 31. dakikada Cristiano Ronaldo, 37. dakikada Fabio Cardoso (k.k) ve 81. dakikada Wesley kaydetti. Al-Ain'in golü 56. dakikada Bento (k.k.)'dan geldi.

Al-Nassr'ın ikinci golünü atan Cristiano Ronaldo, kariyerinin 908. golünü kaydetti.

Ev sahibi ekipte iki gol kaydeden Anderson Talisca, bu sezonki 8.golünü atmayı başardı. Al-Nassr'da 80. dakikada oyuna dahil olan Wesley de bir gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu.

Bu sonuçla Stefano Pioli'nin takımı puanını 10'a çıkardı. Hernan Crespo'nun takımı Al-Ain ise 1 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Al-Nassr, Al-Gharrafa ile karşılaşacak. Al-Ain ise Al-Ahli ile oynayacak.