Cristiano Ronaldo yıllara meydan okuyor: 35 maçta 48 gole katkı...

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ronaldo, bu sezon Al-Nassr forması giydiği 35 maçta 48 gole katkıda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:03
Cristiano Ronaldo yıllara meydan okuyor: 35 maçta 48 gole katkı...
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39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, 12 asist katkısı sağlayarak, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

72 SAAT İÇİNDE İKİ HAT-TRİCK

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin son bölümünde yüksek grafiğini devam ettiriyor. 39 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr formasıyla 24’ü Suudi Arabistan Ligi, 9’u AFC Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 2’si Kral Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahadaki yerini alırken, 36 kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo, verdiği 12 gol pasıyla kariyerindeki yüksek formunu sürdürüyor.

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Abha’yı 8-0’lık skorla mağlup etti. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai’ye karşı alınan 5-1’lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti. Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick’ini gerçekleştirmiş oldu. Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig’de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.


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