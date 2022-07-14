Cristiano Ronaldo'dan dev teklifi reddetti!
Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan gelen ve iki yılda 275 milyon euro kazanacağı geri çevirdiği belirtildi.
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, maddi olarak önemli bir teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.
ESPN'de yer alan haberde; Suudi Arabistan'dan bir takımın Ronaldo'ya teklif yaptığı aktarıldı. Portekizli yıldızın iki yılda 275 milyon kazanacağı bu teklifi reddettiği belirtildi.
Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve kupalar için oynamak istediği için bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.
Manchester United'da kalacağı belirsizliğini koruyan 37 yaşındaki futbolcunun adı daha önce transfer için, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Chelsea gibi takımlarla anıldı.
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