Cristiano Ronaldo'dan gündemi sarsacak ifadeler! 'İhanete uğradım'
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, verdiği özel röportajda kendisi hakkında tartışılan birçok konuya ilişkin net açıklamalar yaparken ihanete uğradığını belirtti.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere'de çok konuşulacak bir röportaj verdi.
Sporx'in aktardığına göre, Ronaldo Manchester United menajeri Eric ten Hag hakkında ağır sözler kullanırken, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim" diye konuştu.
KULÜBE VE ROONEY'E AĞIR SÖZLER
Ronaldo kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile ilgili de konuşurken, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
37 yaşındaki süperstar ayrıca Manchester United'ın Ferguson'dan sonra hiçbir gelişme gösteremediğini de söyleyerek, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır" açıklamasını yaptı.
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