Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Serik Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:23
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Serik Belediyespor mücadelesi A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dışında Rosier, Josef, Masuaku ve Berkay maç kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Welinton, Montero, Umut, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Muleka, Cenk

Serik Belediyespor: İbrahim, Fırat, Erbay, Mehmet, Mustafa, Sebahattin, Erdi, Halil, Burak, Üstün, Harun

BEŞİKTAŞ 4. TUR'DAN BAŞLIYOR

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

25 YIL ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

Serik Belediyespor, 25 yıl önce 1996-1997 futbol sezonunda, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.


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