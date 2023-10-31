Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, çeyrek final biletini uzatmalarda aldı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Al Ettifaq'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:06
Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, çeyrek final biletini uzatmalarda aldı!
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Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al Nassr uzatmalara giden maçta Al Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.

Al Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Al Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara hem de hakeme tepki gösterdi.


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