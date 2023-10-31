Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, çeyrek final biletini uzatmalarda aldı!
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Al Ettifaq'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al Nassr uzatmalara giden maçta Al Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti.
Al Nassr aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Al Nassr'da Anderson Talisca 45+11., Al Ettifaq'da ise Ali Hazazi 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Cristano Ronaldo maç içerisinde hem Lionel Messi lehine olan tezahüratlara hem de hakeme tepki gösterdi.
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