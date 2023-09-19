Al Nassr'dan deplasmanda rahat galibiyet!
Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Persepolis'i 2-0 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Al-Nassr deplasmanda Persepolis'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 72. dakikada Mohammed Qassem kaydetti. Cristiano Ronaldo bu maçta golle buluşamadı.
GALİBİYETLE BAŞLADI
Al-Nassr bu galibiyetle beraber 3 puanla liderlik koltuğuna oturuken, Persepolis puansız kaldı ve 4. sırada kendisine yer buldu.
Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada sahasında Istiklol'ü ağırlarken, Persepolis, Al-Duhail deplasmanına gidecek.
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