Al Nassr, Kral Kupası'nda Ohod'u 5 golle geçti
Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda karşılaştığı Ohod'u 5-1 mağlup etti ve tur atladı.
Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turu karşılaşmasında Al Nassr, Ohod ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Sadio Mane, 62. dakikada Seko Fofana, 73 . dakikada Anderson Talisca, 81. dakikada Ayman Yahya ve 86. dakikada Sami Khalil Al Naji attı. Ohod'un tek golü 45. dakikada Konrad Michalak attı.
Bu sonucun ardından Al Nassr, Kral Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
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