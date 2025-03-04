Cristiano Ronaldo'nun '99 kırbaç' cezasına yalanlama!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:29

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:29

Portekizli süperstar, Al-Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Esteghlal deplasman kadrosunda yer almadı. Bu durum sürpriz olarak karşılandı çünkü 28 Şubat'ta Al-Orubah'a karşı oynanan Suudi Pro Ligi maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Bazı iddialara göre Ronaldo, İran'a dönmesi halinde karşılaşacağı yaptırımlardan kaçınmak için bu seyahatten vazgeçti.

2023 yılında Persepolis'e karşı oynarken, Al-Nassr'ın takım otelinde hayranı Fatemeh Hammami ile bir araya gelmişti.

Ayağıyla resim yapan sanatçı Hammami, Ronaldo'ya kendi çizdiği birkaç tablo hediye etti. Ronaldo, bu hediyeleri kabul edip sanatçıyla duygusal bir an paylaşırken, İran yasalarına göre evli bir kadına dokunarak kuralları ihlal ettiği öne sürüldü. Bu da "99 kırbaç" cezası spekülasyonlarına yol açtı.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

İran büyükelçiliği, talkSPORT'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İran'da hiçbir uluslararası sporcu hakkında herhangi bir mahkeme kararı verilmesini kesinlikle reddediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hammami ile yaptığı içten ve insani buluşma, halk ve ülkenin spor otoriteleri tarafından övgüyle karşılandı."

Al-Nassr'ın Esteghlal ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmaya Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle çıkmadığı bildirildi. 40 yaşındaki yıldızın sakatlık riski almaması adına dinlendirildiği belirtilirken, bu sezon 30 maçta 25 gol kaydettiği vurgulandı.