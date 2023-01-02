Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atacağı tarih belli oldu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 19:47

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.

GEÇEN AY YOLLAR AYRILMIŞTI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Ronaldo (solda), Pele (ortada) ve Sepp Blatter (sağda)

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.