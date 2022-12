Josef de Souza'dan Al Nassr'a Ronaldo göndermesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve boşta olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer oldu.

Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası bir açıklama yapan Ronaldo, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyiciydi. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.

Cristiano Ronaldo

Öte yandan, bir dönem Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Josef de Souza

Brezilyalı oyuncu, Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr kulübüne bir sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Minister of sports , I would like to congratulate you on the great signing and then advise you , before signing large contracts for other teams , to pay the debts that Arab clubs have with FIFA @FIFAcom @AbdulazizTF #CristianoRonaldo https://t.co/6LzXbE9lhY