Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferine yönelik arama emri verildi

03 Aralık 2021 Cuma, 13:33

Serie A takımlarından Juventus'un mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma devam ediyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic de dahil olmak üzere birçok transferi inceleme altında olan Juventus'ta, soruşturmanın bir parçası olarak Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi için kulüp ofisinde yeni bir arama emri verildi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus macerası sezon başında sona ermişti. Portekizli yıldız 15 milyon euro karşılığında eski kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Kulüp soruşturmayla ilgili yetkililerle işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a transferinden, Miralem Pjanic'in 2020'de Barcelona'dan Arthur ile takasına kadar en az 42 transfer ve bu transferlerin gerçekleşme bedelleri inceleme altına alındı.