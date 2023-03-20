Emmanuel Adebayor kimdir, kaç yaşında? Emmanuel Adebayor hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Adebayor futbotculuk kariyerini sonlandırmasıyla gündem oldu. Peki, Emmanuel Adebayor kimdir, kaç yaşında? Emmanuel Adebayor hangi takımlarda oynadı?
Afrika futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Emmanuel Adebayor'dan veda kararı geldi. 39 yaşındaki santrfor, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EMMANUEL ADEBAYOR KİMDİR?
Emmanuel Adebayor, 26 Şubat 1984'te Togo'nun başkenti Lome'da doğdu.
Adebayor, Togo millî takımını Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. Ülkenin ilk kez ve sadece bugüne kadar Dünya Kupası'ndaki tek mücadelesi oldu.
Ocak 2010'da Adebayor, Togo takımının otobüsü Angola'daki 2010 Afrika Uluslar Kupası'na giderken silahlı saldırıya uğrayan oyunculardan biriydi ve ardından millî takımı bıraktığıını açıkladı.
2013 yılında, Güney Afrika'daki 2013 Afrika Uluslar Kupası mücadelesi için Togo takımına geri döndü ve çeyrek finale yükselmelerine yardımcı oldu. Togo'da attığı 32 golle tüm zamanların en iyi golcüsü oldu.
EMMANUEL ADEBAYOR'UN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1994-1999 - Sporting Club de Lomé
1999-2001 - Metz
Profesyonel kariyeri
2001-2003 - Metz
2003-2006 - Monaco
2006-2009 - Arsenal
2009-2010 - Manchester City
2011 - Real Madrid (kiralık)
2011-2012 - Tottenham (kiralık)
2012-2015 - Tottenham
2015-2017 - Crystal Palace
2017-2019 - Başakşehir
2019 - Kayserispor
2020 - Olimpia
2021 - Semassi
Millî takım kariyeri
2000-2019 - Togo
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