Emmanuel Adebayor kimdir, kaç yaşında? Emmanuel Adebayor hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 22:12

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 22:12

Afrika futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Emmanuel Adebayor'dan veda kararı geldi. 39 yaşındaki santrfor, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EMMANUEL ADEBAYOR KİMDİR?

Emmanuel Adebayor, 26 Şubat 1984'te Togo'nun başkenti Lome'da doğdu.

Adebayor, Togo millî takımını Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. Ülkenin ilk kez ve sadece bugüne kadar Dünya Kupası'ndaki tek mücadelesi oldu.

Ocak 2010'da Adebayor, Togo takımının otobüsü Angola'daki 2010 Afrika Uluslar Kupası'na giderken silahlı saldırıya uğrayan oyunculardan biriydi ve ardından millî takımı bıraktığıını açıkladı.

2013 yılında, Güney Afrika'daki 2013 Afrika Uluslar Kupası mücadelesi için Togo takımına geri döndü ve çeyrek finale yükselmelerine yardımcı oldu. Togo'da attığı 32 golle tüm zamanların en iyi golcüsü oldu.

EMMANUEL ADEBAYOR'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1994-1999 - Sporting Club de Lomé

1999-2001 - Metz

Profesyonel kariyeri

2001-2003 - Metz

2003-2006 - Monaco

2006-2009 - Arsenal

2009-2010 - Manchester City

2011 - Real Madrid (kiralık)

2011-2012 - Tottenham (kiralık)

2012-2015 - Tottenham

2015-2017 - Crystal Palace

2017-2019 - Başakşehir

2019 - Kayserispor

2020 - Olimpia

2021 - Semassi

Millî takım kariyeri

2000-2019 - Togo



