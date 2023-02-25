Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.
Jürgen Klopp
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Crystal Palace ise Brentford deplasmanında 1-1'lik sonuç yakalamıştı.
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