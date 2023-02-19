Premier Lig'de Tottenham ilk 4 iddiasını sürdürdü

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 21:55
Premier Lig'de Tottenham ilk 4 iddiasını sürdürdü
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham ile West Ham United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Son Heung-Min kaydetti.

TOTTENHAM UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDA

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Tottenham, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham, 20 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Chelsea'yi ağırlayacak. West Ham ise sahasında Nottingham Forest ile kritik bir maça çıkacak.


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