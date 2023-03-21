Crystal Palace, Roy Hodgson İle Anlaştı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:29

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:29

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'in yeni teknik direktörü Roy Hodgson oldu. Patrick Vieira ile yollarını ayıran Palace, Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hodgson, daha önce 2017-2021 yılları arasında Crystal Palace'ta görev almıştı.

Bu sezon 28 maçta 27 puan toplayan Crystal Palace, ligde 12. sırada yer alıyor.