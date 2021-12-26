Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira koronavirüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 16:56
Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira koronavirüse yakalandı!
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, izolasyon süreci başlayan 45 yaşındaki Fransız teknik adam, TSİ 18.00'de oynanacak Tottenham-Crystal Palace maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Karşılaşmada Vieira'nın yardımcısı Osian Roberts takımın başında bulunacak. 


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