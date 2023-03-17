Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fransız teknik direktör Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.
Patrick Vieira
2 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Crystal Palace Kulübü, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.
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