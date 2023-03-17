Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fransız teknik direktör Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:59
Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi
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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.

Patrick Vieira 

2 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Crystal Palace Kulübü, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.


Patrick Vieira crystal palace İngiltere Premier Lig

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