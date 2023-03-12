İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı Erling Haaland'ın golü ile 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:26
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

HAALAND DEVREDE

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 78. dakikada penaltıdan Erling Haaland attı.

Norveçli yıldız bu sezon ligdeki 28. golünü kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda kaldı.

63 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, yarın başkent derbisinde Fulham'a konuk olacak.


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