Crystal Palace'tan Roy Hodgson kararı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:09

Güncelleme: 19.02.2024 - 19:09

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde 16. sırada yer alan Crystal Palace flaş ayrılığı açıkladı.

Crystal Palace geçtiğimiz sezonun Mart ayında takımın başında getirdiği 76 yaşındaki İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana 38 resmi maçta Crystal Palace'ın başında olan Roy Hodgson bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı ve 1.21 puan ortalaması tutturdu.