Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması: 'Onu geri isterim ama...'
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Başkanı Steve Parish, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha hakkında açıklama yaptı. Parish, "Wilfried Zaha'yı geri isterim. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması giyen ve adı İngiliz kulüpler ile anılan Wilfried Zaha için İngiltere'den transfer açıklaması geldi.
Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish, eski oyuncuları olan Zaha'yı geri istediğini ancak bu transferi gerçekleşmeyeceğini söyledi.
"ZAHA'YI GERİ İSTERİM"
Parish, "Wilfried Zaha'yı geri isterim. O kulübümüzün, tarihimizin bir parçası. Bu kulübün yeniden dirilişinin merkezinde yer alabilecek birkaç kişi var ve Wilfried Zaha da onlardan biri. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor. Zaha'ya her şeyin en iyisini dilemeye devam edeceğiz. Bazen onunla konuşuyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu yüzden onun için harika bir hikaye. Ama tabii ki uygun bir durum olsaydı onunla ilgilenirdik" dedi.
YENİ SEZONDA FORMA GİYMEDİ
İngiltere'den adı Leicester City ile de anılan Zaha'nın Ada'ya geri dönüşü için en büyük engelin vergiler olduğu öne sürülmüştü.
31 yaşındaki futbolcu, transferi gündemde olduğu için Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı iki maçın kadrosunda yer almamıştı. Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Zaha, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 43 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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