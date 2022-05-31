Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü

31 Mayıs 2022 Salı, 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda ülkemizin genç sporcularıyla bir araya geldi.

Fenerbahçeli Arda Güler, bu buluşmada söz aldı ve "Stadyumda sigara içilmesi yasak fakat maalesef içiliyor. Stadyumlara birçok çocuk geliyor. Pasif içici oluyorlar. Bizim onlara örnek olmamız lazım." açıklamasını yaptı.

Arda Güler'e haklılık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Stadyumlardaki olumsuz tezahüratların olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları stada aldık. Ama nerede... Aynen devam ettiler. Sigaraya gelince, statlarda dinlemeden kadınlar da erkekler de devam ediyor. Bu kurusu! Sulusu da var! Yanında şişelerle gelip, polislere rağmen içeri girip, biraysa bira... Farklı, farklı... Hem kuru, hem sulu. Bunlar herkese zararlı oluyor. Kötü tezahürata neden oluyor. Zaman zaman statlarda kavgalar çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "Arda Güler, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Milli Takım'a da çağrıldın galiba..." derken, sarı-lacivertli futbolcu "Sakatlığım var, kalçamdan. En yakın zamanda düzeleceğim." yanıtını verdi.

Sakatlık haberine üzülen Cumhurbaşkanı, "Eyvah! İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve sahalara dönersin." temennisinde bulundu.