Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 61. yılında yine Türkiye’nin gururu olacak: Hem tarihi hem renkli tur

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), “Gelenekten geleceğe” temasıyla 26 Nisan’da Çeşme-Ankara rotasında 61. kez Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Ülkemizin coğrafi ve kültürel çeşitliliğini kıyasıya bir mücadeleyle birleştirip dünya ile buluşturacak TUR, bu yıl 8 gün boyunca, 8 etapta koşulacak. 23 takım ve 161 bisikletçi, Çeşme’den Ankara’ya bin 133 kilometre boyunca 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla kasaba, köyden geçecek.

CUMHURİYET’İN KATKISIYLA

İlk kez 1963’te “Marmara Turu” adıyla düzenlenen ve gazetemiz Cumhuriyet’in yıllarca büyük destek verdiği organizasyon 1965’te uluslararası statü kazandı. TUR 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Her geçen yıl büyüyen organizasyon Türk bisikletinin gelişiminde öncü bir rol üstlendi. TUR, nice bisiklet sporcusunun yetişmesine ilham olurken, bugün dünya bisikletinin en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TAKIMLAR

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan TUR, 61. yılında da UCI World Team, Pro Team ve Continental Team kategorilerinde dünya bisikletinin güçlü ekiplerini ve yükselen yıldızlarını bir araya getirecek. TUR 2026’da 3 World Team, 14 Pro Team, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden 4 kıta takımı yer alıyor.

RÜZGÂRLI YOLLARDAN TOROSLAR’A

Tur İzmir Çeşme’den başlayarak Ege’nin rüzgârlı yollarından, Aydın’ın verimli ovalarından ve Muğla’nın dağlık coğrafyasından geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşacak. Marmaris, Fethiye, Kemer hattında turkuaz kıyılar ve ormanlar eşliğinde ilerleyen peloton, Antalya’dan Toros Dağları’na tırmanarak bin 850 metre rakımlı Feslikan zirvesine ulaşacak. Ardından yeniden hızlanarak Antalya şehir etabında sprinterlerin sahnesine dönüşecek. Yolculuk, finalde Türkiye’nin kalbi başkent Ankara’da tamamlanacak.

KRİTİK ZİRVELER VE ZOR SPRİNTLER

16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı bulunan parkurda, Marmaris-Kıran etabı, genel klasmanın ilk kırılma noktası olacak. Antalya-Feslikan etabı, zirve finişiyle “Kraliçe Etabı” olarak TUR’un kaderini belirleyecek. 15 bin metreyi aşan toplam tırmanış bisikletçileri zorlayacak. Bu yapı, sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık, her gün farklı hikâye üreten bir yarış karakteri sunacak.