Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 21:25

Güncelleme: 04.12.2024 - 22:12

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Mücadeleye her iki takım da sayılar bularak başlarken karşılaşmanın ilk 5 dakikası ÇBK Mersin'in 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Sevgi Uzun ve Charles'in sayılarıyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, sonrasında da 3 sayı (18-15) öne geçti. ÇBK Mersin ise Anderson ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot Fenerbahçe Opet'in 22-21 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan, hem pota altından hem de yay gerisinde etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 32-27 önde geçti. Howard ve Rupert'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan ÇBK Mersin'e, Olcay Çakır Turgut, Meesseman ve Alperi Onar ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, ikinci periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 9 sayıya (38-29) çıkardı. Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da katı savunma uygulayarak başladı. Periyorun ilk 2,5 dakikası iki takım da sayı atamadı. Bu dakikadan sonra Meesseman'ın basketleriyle 4-0'lık seri yakalayan ve farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena'ya mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada farkı 15 sayıya (49-34) çıkardı. ÇBK Mersin, 8-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye kadar indirse de mücadelenin üçüncü çeyreğini Fenerbahçe Opet, 51-42 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ÇBK Mersin, Mccovan, Sinem Ataş ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla 9-2'lik seri yakalayarak mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 2'ye (53-51) indirdi. Fenerbahçe Opet, bu dakikadan sonra Meesseman, Williams ve Sevgi Uzun'un sayılarıyla farkı 10 sayıya (63-53) çıkardı.

Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi 65-64 kazanan Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürmeyi başardı.

13. kez kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez kazandı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-32 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı da 65-64 kazanarak kupaya uzandı.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2019'dan sonra 2024'te de kazanarak 13. zaferine ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak maçı izledi

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile takip etti.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de karşılamayı Bakan Bak ve Türkoğlu ile izledi.

Fenerbahçe'den kupalara ambargo

Fenerbahçe, yer aldığı son 8 organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı.

Son olarak 2022'de ÇBK Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 6 kupa üst üste kazandı.

2023 ve 2024'de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'nı da ikişer kez kazandı. Fenerbahçe 2024'te Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, son 8 kupayı müzesine götürdü.

2024'te bütün kupaları kazandı

Fenerbahçe Opet, 2024 yılında bütün kupaları kazandı. Avrupa'da Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı alan sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise lig, kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaştı.

Sarı-lacivertliler 2024 yılını 5 kupayla tamamladı.

Üst üste 66. galibiyet

Fenerbahçe Opet, Türkiye'deki organizasyonlarda üst üste 66. maçını da kazandı.

Son olarak 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin'e kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda oynadığı 66 maçı da galibiyetle tamamladı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir, Orkun Yurttaş

Fenerbahçe Opet: Allemand, Sevgi Uzun 13, Williams 4, Charles 15, Meesseman 20, Olcay Çakır Turgut 7, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek, Ayşe Yılmaz

ÇBK Mersin: Fauthoux 3, Anderson 8, Sinem Ataş 6, Rupert 7, Howard 21, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Mccovan 14

1. periyot: 22-21

Devre: 40-32

3. periyot: 51-42