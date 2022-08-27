Cüneyt Çakır için flaş iddia: Dev parayı elinin tersiyle itti

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:18

Hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden doğan alacağından vazgeçtiği iddia edildi. Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'na başkan olmak için hazırlık yaptığı gündeme geldi.

ÇAKIR EĞİTMEN OLARAK HİZMET EDECEK

Akşam'ın haberine göre Türk futboluna damga vuran Cüneyt Çakır, eğitmen olarak Türkiye Futbol Federasyonı (TFF) bünyesinde yoluna devam edecek. Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık sözleşme ise bitimine 1 yıl kala askıya alındı.

DEV GELİRİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çakır, erken ayrılarak aylık maç başı ücretlerle birlikte 180 bin TL'yi aşan gelirinden de vazgeçmiş oldu.

Kariyerinde 622 maça çıkan Çakır, 2 bin 590 sarı, 191 kırmızı kart gösterdi. Tam 218 kez penaltı düdüğü çalan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 55 karşılaşma yönetti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da görev alan Çakır'ın başkanlık konusunda ciddi olduğu öne sürülüyor.