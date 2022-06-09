Cüneyt Çakır UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya - Çekya maçına atandı
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır, uluslararası arenada son olarak 17 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçını yönetmişti.
Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Türk futbol tarihine '8 Mart kararları' olarak geçen süreçte liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, uluslararası arenada ilk maçını önümüzdeki günlerde yönetecek.
Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya arasında oynanacak maçı yönetecek. 12 Haziran'da Malaga'da oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak.
17 ŞUBAT'TAN BU YANA İLK KEZ
8 Mart'ta liste dışı bırakılan ve yaklaşık 1,5 ay görevinden uzak kalan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı geri çevirmesine rağmen FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesine dahil edilmemişti.
Cüneyt Çakır, uluslararası arenada son olarak 17 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçını yönetmişti. FIFA kokartlı hakem 115 gün aradan sonra uluslararası bir mücadelede görev yapmış olacak.
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