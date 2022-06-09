Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
Nuri Şahin yönetiminde yakaladığı çıkışla sezonu 7. sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezonun ikinci transferini Soner Aydoğdu'yu kadrosuna katarak yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Hoş Geldin Soner Aydoğdu— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 9, 2022
Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/zqAo18Hqf1
35 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST
Göztepe formasıyla geçen sezon 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, 2 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.
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