Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:56

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hoş Geldin Soner Aydoğdu



Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/zqAo18Hqf1 — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 9, 2022

35 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Göztepe formasıyla geçen sezon 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, 2 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.