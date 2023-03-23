Curling Milli Takımı, Almanya ve Danimarka'yı devirdi
İsveç'te düzenlenen Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Almanya ve Danimarka ile karşılaşan Türkiye, iki rakibini de yendi.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı 5-2 yendi
İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, sekizinci maçında Almanya, dokuzuncu müsabakasında Danimarka ile karşılaştı.
Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı da 5-2 mağlup eden Türkiye, beşinci galibiyetini elde etti.
Türkiye, 24 Mart Cuma günü onuncu maçında Kanada, on birinci müsabakasında ise İskoçya ile karşılaşacak.
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