Curling'de ABD'ye mağlup olduk

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 08:10

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında ABD'ye 11-4 yenildi.

İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Rakibine 11-4 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, beşinci maçında ise yarın Japonya ile karşılaşacak.