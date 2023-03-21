Curling'de ABD'ye mağlup olduk

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Millilerimiz dördüncü maçında ABD'ye 11-4 mağlup oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:10
Curling'de ABD'ye mağlup olduk
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında ABD'ye 11-4 yenildi.

İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Rakibine 11-4 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, beşinci maçında ise yarın Japonya ile karşılaşacak.


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