Daçka, TOFAŞ'ı mağlup etti

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Daçka, TOFAŞ'ı 93-89 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:36
Daçka, TOFAŞ'ı mağlup etti
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Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ'ı 93-89 yendi.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci maçında, TOFAŞ ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 20-20 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Darüşşafaka Lassa 51-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa, final periyoduna 70-62 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Darüşşafaka Lassa, maçı 93-89 kazandı.


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Darüşşafaka Lassa Tofaş Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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