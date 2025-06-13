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Daha önce de istemişti: Fatih Terim'in transfer hedefi Galatasaray'dan!

Daha önce de istemişti: Fatih Terim'in transfer hedefi Galatasaray'dan!

13.06.2025 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Daha önce de istemişti: Fatih Terim'in transfer hedefi Galatasaray'dan!

Suudi Arabistan ekipleriden Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in Galatasaray forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı istediği iddia edildi.

Fatih Terim daha önce Galatasaray'da da beraber çalıştığı eski oyuncusu için transferde harekete geçti. İddiaya göre; Al Shabab, Galatasaray'ın başarılı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. 

NTV Spor'un Riyadah Scoop'tan aktardığı habere göre, Al-Shabab yönetimi, Lemina ile ciddi görüşmeler yürütüyor ve transferin hızlı bir şekilde sonuca gelebileceği ifade ediliyor. 


BU İLK GİRİŞİM DEĞİL

Yine haberde yer alan bilgilere göre; Suudi Arabistan ekibi, devre arasında da Lemina için girişimlerde bulunmuş ancak o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti. 

Galatasaray'a transfer olduktan sonra teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yarım sezonda 16 resmi maçta görev alan Gabonlu orta saha, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. 


İlgili Konular: #fatih terim #Mario Lemina #Al Shabab

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