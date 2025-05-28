Mario Lemina'dan Okan Buruk ve Fatih Terim kıyası!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı HT Spor'a değerlendirdi.

Mario Lemina, "Açıkçası güzel bir his şampiyonluk kazanmak. İyi şekilde başladık ve bitirdik. Üst üste 3 şampiyonluk tarihi bir olay. Formamıza 5. yıldızı taktık. Bunun parçası olduğum için gururluyum" dedi.

"BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ TEKRAR GÖSTERDİK"

Gabonlu oyuncu, "Kutlamalar çok çok güzeldi. O kadar çok taraftarı ve ilgiyi görmek hoşuma gitti. Galatasaray bu ilgiyi hak ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini veriyoruz. Galatasaray taraftarının büyük olduğunu biliyorum, kutlamalarda bir kez daha ne kadar büyük olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Lemina, "Taraftarlar ile ilgili bir şey söyleyemem. Taraftarlar mükemmel. 5 sene sonra geri döndüm. Bu takımın bir parçası oldum. Galatasaray'ın kalbimde hep bir yeri vardı. Takımımız mükemmel. Şampiyonluğu da en hızlı şekilde elde ettik" dedi.

"FATİH TERİM VE OKAN BURUK FARKLI"

Galatasaray'daki iki teknik direktör ile ilişkisi sorulan Lemina, "Fatih Terim ve Okan Buruk çok farklı. Yönetim biçimleri de çok farklı. Fatih Terim ile çok iyi ilişkilerimiz vardı. Okan Hoca çok başarılı, oyuncularıyla ilişkisi çok iyi. İyi oyuncuları doğru zamanda getirip başarıyı getiriyor. Gelecekte daha büyük başarılar elde edecek" cevabını verdi.

Mario Lemina, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra her zaman taraftarların bir isteği oluyordu. Her iki taraf için de en doğru zaman şu andı. En iyi zamanda gerçekleşti. 5. yıldızı taktığımız formayı şampiyonlukla taçlandırdım. Bununla ilgili gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gabonlu yıldız, "Geldiğimde burada çok güzel bir takım vardı. Sadece belki detaylarda yorgunluktan kaynaklı tazeliğe ihtiyaç vardı. Ben de eksikleri tamamladım. Ufak detaylarla kazandık. Bana güvendiler, ben de bunu sahada göstermeye çalıştım" dedi.

"OSIMHEN, EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ"

Lemina, "Ben buraya geldiğimde Osimhen'i görünce çok mutlu oldum. Kendisi büyük bir futbolcu. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Onunla oynamak da gurur veriyor. Her şeyi hak ediyor, ilgiyi, alakayı, başarıyı... Hak ettiğini de sahada kalitesiyle gösterdi. Galatasaray'da kalırsa büyük bir oyuncu olarak devam edecek. Bu onun kararı ve buna saygı duymak gerekecek" dedi.

Mario Lemina, "Ligdeki en iyi takım bizdik. Çalışmalarımızı artırdık, daha çok çalıştık. Ben de çalışmayı seven biriyim. Bu mantığı kurduğum için şampiyon olacağımızı çok önceden görüyordum" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA LİSTESİNE YAZILMAMAK ÜZDÜ"

Avrupa Ligi listesine yazılamamasıyla ilgili gelen soruya Gabonlu oyuncu, "Ben bir oyuncu ve kazanma ruhu olan bir insan olarak bu durumdan üzüldüm. Yapılan tercihlere saygı duyuyorum. Devre arasında geldim, birçok oyuncu benden daha çok hak ediyordu. Seneye Avrupa'da çok daha iyisini yapacağız" yanıtını verdi.

Lemina, "Devre arasında geldiğim için bu seneki Avrupa durumuyla ilgili bir şey söyleyemem. Son dönemdeki performansla Avrupa'da olursak çok iyi şeyler yapabiliriz. Daha agresif, daha dominant bir takım olduk. Az gol yiyoruz. Gelecek sezon alınacak oyuncular iyi uyum yakalarsa Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, "Futbol tecrübelerden ve nasıl algıladığınızdan oluşuyor. Daha önceki halimle, bu halim arasında farkla var. Tecrübelendim. Oyunu ve arkadaşlarımı anlamaya çalışıyorum. Taraftara gücümü göstermek yerine oyunu anlamaya çalışıyorum. Takıma yardım için oynuyorum" dedi.

"Daha önceki takımında üçlü oynamıştın, Galatasaray'da da oynayabileceğini düşünüyor musun?" sorusunu Lemina, "Sadece defansta oynamadım Wolves'ta, forvet, kanat, sağ bek oynadım. Takıma adapte olmayla ilgili, ben bunu yaptım. Bana nerede görev verilirse oynamaya çalışırım. Benim tercihim orta alanda oynamak ve oyunu kontrol etmek. Gereken her şeyi yaparım" sözleriyle yanıtladı.

FERNANDO MUSLERA VE DRIES MERTENS'İN AYRILIĞI

Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ayrılığıyla ilgili gelen soruya Lemina, "Mertens ve Muslera çok önemli oyuncular. Muslera burada 15 sene geçirmiş. Efsane bir oyuncu, adı kulüp tarihinde. Mertens çok büyük bir oyuncu, tecrübesini verdi. Onun yerine birilerini koyamayız. Yeni oyuncular gelecek ve onlarla yeni bir yol çizeceğiz" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.