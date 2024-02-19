Damian Lillard, 2024 All-Star Maçı MVP'si seçildi!
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, 39 sayı ve 6 asist kaydettiği Indianapolis'teki 2024 All-Star Maçında Kobe Bryant MVP Ödülü'nü kazanan isim oldu.
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, 39 sayı ve 6 asist kaydettiği Indianapolis'teki 2024 All-Star Maçında Kobe Bryant MVP Ödülü'nü kazanan isim oldu.
Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen 3 Sayı Yarışmasının da şampiyonu olan Lillard, karşılaşmada toplam 11 üçlük isabeti buldu.
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Etkinliğin düzenlendiği Indianapolis şehrinin takımı Pacers'ın yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın gösterdiği performansa (32 sayı, 7 ribaund, 6 asist) rağmen ödülü kazanamamış olması, Lillard'ın kupayı alırken izleyiciler tarafından yuhalanmasına sebep oldu.
Doğu Konferansı, Batı'ya karşı 211 sayı bularak, All-Star Maçı tarihinde yeni bir rekora imza atmıştı.
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