Damian Lillard, 2024 All-Star Maçı MVP'si seçildi!

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, 39 sayı ve 6 asist kaydettiği Indianapolis'teki 2024 All-Star Maçında Kobe Bryant MVP Ödülü'nü kazanan isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:46
Damian Lillard, 2024 All-Star Maçı MVP'si seçildi!
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Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, 39 sayı ve 6 asist kaydettiği Indianapolis'teki 2024 All-Star Maçında Kobe Bryant MVP Ödülü'nü kazanan isim oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen 3 Sayı Yarışmasının da şampiyonu olan Lillard, karşılaşmada toplam 11 üçlük isabeti buldu.

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Etkinliğin düzenlendiği Indianapolis şehrinin takımı Pacers'ın yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın gösterdiği performansa (32 sayı, 7 ribaund, 6 asist) rağmen ödülü kazanamamış olması, Lillard'ın kupayı alırken izleyiciler tarafından yuhalanmasına sebep oldu.

Doğu Konferansı, Batı'ya karşı 211 sayı bularak, All-Star Maçı tarihinde yeni bir rekora imza atmıştı.


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